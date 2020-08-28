IĞDIR Yol çalışması sırasında iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı: 4 yaralı Yol çalışması sırasında iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı: 4 yaralıIĞDIR'da yol çalışması yapılan iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı.

Yol çalışması sırasında iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı: 4 yaralı

IĞDIR'da yol çalışması yapılan iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı. Olay sırasında bölgede çalışma yapan 4 işçi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Iğdır Suveren mevkiinde meydana geldi. Iğdır- Doğubayazıt yolunda yol çalışması yapılan yüklenici firmaya ait iş makinesi, Suveren mevkiinden geçen havalimanı ve organize sanayi bölgesine giden doğalgaz borusunu patlattı. Bölgede çalışan 4 kişinin yaralandığı patlamanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: DHA