Iğdır ve Kars'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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Iğdır ve Kars'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Iğdır ve Kars'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Iğdır ve Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Aracında uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu suçunu itiraf etti: Pişmanım
Aracında uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu suçunu itiraf etti: Pişmanım

Iğdır ve Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca Iğdır ve Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik 2020 yılının eylül ayından beri sürdürülen takip sonucu 5 zanlı yakalandı.

İki kentteki eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında ve adreslerinde metamfetamin, esrar ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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