Iğdır ve Erzincan'da eğitime kar engeli - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Iğdır ve Erzincan'da eğitime kar engeli

Iğdır ve Erzincan'da eğitime kar engeli
AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Iğdır ve Erzincan'da kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

TUZLUCA, IĞDIR (AA) - Iğdır ve Erzincan'da kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Iğdır'da kent genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar nedeniyle il merkeziyle Tuzluca ilçesindeki okullar yarın tatil edildi.

Erzincan'da olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Vali Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu belirterek, "İlimizde olumsuz hava koşulları ve olası buzlanma nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 20 Ocak Perşembe günü 1 gün daha ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ile hamile personelin idari izinli sayılacağı, üniversitede eğitime devam edileceği aktarıldı.

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

Erzincan, Tuzluca, Iğdır, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title