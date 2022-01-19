Iğdır ve Erzincan'da eğitime kar engeli

TUZLUCA, IĞDIR (AA) - Iğdır ve Erzincan'da kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Iğdır'da kent genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar nedeniyle il merkeziyle Tuzluca ilçesindeki okullar yarın tatil edildi.

Erzincan'da olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Vali Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu belirterek, "İlimizde olumsuz hava koşulları ve olası buzlanma nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 20 Ocak Perşembe günü 1 gün daha ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ile hamile personelin idari izinli sayılacağı, üniversitede eğitime devam edileceği aktarıldı.