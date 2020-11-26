Iğdır Valisi Sarıibrahim'in Covid-19 testi pozitif çıktı
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Iğdır Valisi Sarıibrahim'in Covid-19 testi pozitif çıktı

26.11.2020 10:39 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:43
Iğdır Valisi Sarıibrahim'in Covid-19 testi pozitif çıktı

IĞDIR Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

IĞDIR Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. 

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, tüm önlemlerimize rağmen Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Hamdolsun sağlık durumum iyi olmakla birlikte, doktorlarımızın tavsiyesi üzerine tedavime evde devam ediliyor. Hayır dualarınızı eksik etmeyin. Bu vesileyle tüm hastalarımıza yüce Rab'bimden acil şifalar diliyorum. Bu süreçte sağlığınıza dikkat etmenizi ve sosyal hareketliliğinizi en aza indirerek maske, mesafe ve temizlik kurallarına özen göstermenizi hassaten rica ediyorum. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat DENİZ

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