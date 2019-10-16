Iğdır Valisi Enver Ünlü hudut hattında incelemeler yaptı

16.10.2019 16:44

Iğdır Valisi Enver Ünlü, ilgili komutanlarla Türkiye-İran sınır hattındaki menfez ve köprü çalışmalarını denetledi.

Vali Ünlü, 5. Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan ile Aralık ilçesi 2. Tabur Komutanlığına bağlı Sultantop ve Karakayalar hudut karakolları arasındaki arazide incelemede bulundu.

Burada İl Özel İdaresince yapımı devam eden menfez ve köprüleri de gezen Ünlü, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Ünlü, daha sonra Küçük Ağrı Dağı eteklerinde bulunan ve Türkiye ile İran sınırını koruyan Gökay 4. Hudut Tabur Komutanlığı ile Subaşı 7. Hudut Bölük Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile bir araya geldi.

Kaynak: AA