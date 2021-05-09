Iğdır Valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı

Iğdır Valiliği vatandaşları şiddetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Iğdır Valiliği vatandaşları şiddetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Iğdır Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları kuvvetli rüzgar ve fırtına ihtimaline karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Konuya ilişkin Valiliğin twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı. Yarın sabah saatlerine kadar ilimizde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğinden çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir." - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı