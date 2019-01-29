Iğdır Valiliğinden Bakım Merkeziyle İlgili Açıklama

Iğdır Valiliği, yaşlı bakım evinde işkence iddialarına yönelik açıklama yaptı.

Vali Enver Ünlü imzasıyla yapılan yazılı açıklamada "Çeşitli basın yayın kuruluşlarında 28.01.2019 tarihinde yer alan 'Şok, korkunç olay, yaşlı bakım merkezinde işkence iddiası' başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmaması üzerine kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Öncelikle, söz konusu haberde kastedilen Özel Mısra Göleli Bakım Merkezi medyada yansıtıldığı gibi yaşlı bakım merkezi olmayıp, ilimizde 2010 yılı itibariyle ruhsal engellilere hizmet veren özel bir bakım merkezidir.

2018 yılında bakım merkezinde bakım hizmetlerini yerine getirmediği gerekçesiyle işten çıkarılan 5 bakım personelinin çeşitli iddialarla yetkili mercilere yaptığı şikayet üzerine idari ve adli soruşturmalar başlatılmış olup, konu hakkında soruşturmalar halen devam etmektedir.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma gereği delillerin toplanması ve şüphelilerin savunmalarının alınması için 26/01/2019 tarihinde 22 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 12'si işlemlerin bitmesine müteakip aynı gün serbest bırakılmıştır.

Bakım merkezinde hizmet alan vatandaşlarımıza yönelik adli ve idari soruşturmalar kapsamında gerek kamera kayıtlarının incelenmesi, gerek fiziki muayenelerde hastalara sistematik bir işkence yapıldığına dair hiçbir delil elde edilmemiş ve işkence suçu soruşturma konusu olmamıştır.

Hastalara işkence yapıldığına dair iddia ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA