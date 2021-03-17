IĞDIR Vali Sarıibrahim Acil durum ilan etmeliyiz

Vali Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

IĞDIR Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, haftalık vaka oranlarının arttığı kentte acil durum ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Bulaşın yüzde 70'inin aile içinde olduğunu ifade eden Vali Sarıibrahim, aileleri uyardı.

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Sağlık Müdürü Caner Tazegün ile birlikte basın toplantısı düzenledi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki toplantıda ildeki vaka sayılarını değerlendiren Vali Sarıibrahim, "10-12 gün evel denetimler açıklanırken mavideydik. Yüzbin kişiye düşen vaka sayısında en iyi illerden bir tanesiydik. Fakat sürecin içerisinde özellikle aile, akraba, ev komşu ziyareti ve aileçi içi bulaş noktasında değerlendirmelerimiz o ki yaklaşık yüzde 70 aile içindeki bulaş olduğunu beyan ediyoruz. Rakamlar bizi, Iğdır ilini yüksek riskli gruba taşıdı. Bugün itibariyle sizler şunu söyleyebilirim ki, saat 5 itibariyle bence burda bir acil durum ilan etmeliyiz. Bütün hep berabar bütün kurumlarıyla, beraber Iğdır'da can kaybı olmaması, yeni vaka sayılarının ortaya çıkmaması adına bizler denetim adına zaten ayın 17'sinde yine sahada olacağız. Hem dinamik denetimde kurumlar sahada olacak, bizler de sahada olacağız. Çok daha dikkatli olmamız gereken sürece giriyoruz" dedi.

Iğdır'da kabir ziyaretlerinin yoğun olduğu bir döneme girildiğini söyleyen Vali Sarıibrahim, "İlimizde bu günlerde kabir ziyaretleri var. Hem Aralık ilçesinde, hem merkezde hem de köylerdeki mezarlıklarda bazı tedlbirler aldık. Jandarma, sağlık ekipleri, emniyet ekiplerimiz kabir ziyaretleri noktasında vatandaşyarı uyarıyor. Biz bugün memnuniyetle müşahade ettik ki maske takmada problem yok. Ama vaka sayılarının ortaya çıkması anlamında aile içinde ortaya çıkan çocuklarla anne babaların etkileşiminde ortaya çıkan vaka artışı sözkonusu. İlimizdeki ebeveynleri anne baları tekrar tekrar uyarmak istiyoruz. Biz hem test sayısı olarak, günlük test sayısı yükselerek devam ediyor. 15 gün sonra burada tekrar ilimizin düşük riskli gruba hatta mavi değil, hiç olmadığı beyaz bir ortama ulaşmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı