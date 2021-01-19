Iğdır Üniversitesinden "Türkiye-Azerbaycan dostluğu ve Karabağ Zaferi" konseri

Iğdır Üniversitesi, Azerbaycan'ın Karabağ zaferini düzenlediği "Türkiye-Azerbaycan dostluğu ve Karabağ Zaferi" konseriyle kutladı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü tarafından hazırlanan proje kapsamında, birçok üniversitenin katılımıyla, Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmasından dolayı Azerbaycan müziklerinden oluşan birçok eser seslendirildi.

Üniversitenin YouTube kanalı üzerinden yayınlanan konserde, Bakü 24 Numaralı Devlet Müzik Okulu, Nahçıvan Devlet Üniversitesi Konservatuvarı, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı, Kırgızistan Devlet Senfoni Orkestrası, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Üflemeli ve Vurmalı Ana sanat Dalı Öğretim Üyeleri ve öğrenciler, çaldıkları müzik eşliğinde birbirinden güzel türküler söyledi.

Konseri, çok sayıda vatandaş internet üzerinden ilgiyle izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız