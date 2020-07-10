Iğdır Üniversitesince üretilen yerli dezenfeksiyon cihazının seri üretimine başlandı Iğdır Üniversitesi, yeni tip koronavirüsle mücadelede (Kovid-19) kullanılmak üzere ürettiği Aldez dezenfeksiyon cihazlarının seri üretimine başladı.

Iğdır Üniversitesi, yeni tip koronavirüsle mücadelede (Kovid-19) kullanılmak üzere ürettiği Aldez dezenfeksiyon cihazlarının seri üretimine başladı.

Yaklaşık 3 ay önce hayata geçirilen ve Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinde (ALUM) üretimine başlanarak "Aldez" adı verilen cihazın DK 1.0 modelinden ayda bin adet üretilmesi hedefleniyor.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite olarak Kovid-19 ile mücadele kapsamında hayata geçirdikleri 6 projeden birinin Aldez olduğunu söyledi.

Aldez'in genellikle berber ve diş hekimi gibi alanlarda kullanılacağını belirten Alma, şunları ifade etti:

"Hepimiz kuaföre, berbere ve dış hekimlerine gidiyoruz. Bunlar aynı aleti zaman zaman kullanabiliyorlar. Üniversitemiz bünyesinde üretilen dezenfekte kutusuyla çok pratik bir şekilde, 20 saniyelik bir sürede bırakılan aletin üzerindeki tüm virüs, bakteri, mantar ve maytları yok ediyor. Dezenfeksiyon kutusunun yurt geneline yaygınlaşması gerekiyor. Birçok Çin firması Türkiye'ye bu tür ürünlerin ihracatını yapıyor. Berberler maalesef hala ispirto ve kolonya ile kullandığı makası dezenfekte ediyor. Vatandaşların sağlığı açsından bu dezenfekte kutusunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun kullanımını yaygın hale getirmemiz lazım."

Cihazın üretim sorumlusu öğretim görevlisi Murat Şimşek ise şunları söyledi:

"Kovid-19 salgınından sonra bu pandemi sürecinin aşılması için özellikle berber ve kuaförler gibi insanların toplu olarak hizmet aldıkları yerlerde kullanılan eşyaların dezenfekte edilme ihtiyacı doğmuştur. Virüslerin yok edilebilmesi için biz de 100 nanometre ile 285 nanometre arasında UVC ışıkları kullanarak bu bakterileri tamamen yok ediyoruz. Yaklaşık 3 ay önce hayata geçirdiğimiz projede bir haftadır seri üretime başladık."

Kaynak: AA