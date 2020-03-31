Iğdır Üniversitesi'nden sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için "koronavirüs siperliği" Iğdır Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı.

Iğdır Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı.

Iğdır Üniversitesi Mekanik Elektronik Robotik Teknolojileri Topluluğu, koronavirüs mikrobunun gözden bulaştığı tanısını da dikkate alarak harekete geçti.

Bu doğrultuda 3D yazıcı ile yaptıkları çalışmadan olumlu sonuç alan topluluk üyeleri, seri üretimine başladı.

"Yaşamak için üretmek lazım, bu nedenle böyle bir çalışma başlattık"

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seri üretimi yapılan maskenin koronavirüsten korunma noktasında önemli bir çalışma olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Aylık ortalama 4 bin adet üretmeyi planladığımız siperliği sınırda görev yapan askerler ile polis ve sağlık çalışanlarına vermeyi planlıyoruz. Konuyu valimize ilettiğimizde kendisi de çok memnun oldu. Bu koronavirüs salgınıyla mücadelede bizim de üniversite olarak ülkemize katkımız olsun istiyoruz. Arkadaşlarımız gayrette bulundular, öğrenciler olmadığı için öğretim görevlisi arkadaşlarımız bunu üstlendiler. Yaşamak için üretmek lazım, bu nedenle böyle bir çalışma başlattık."

Öğretim Görevlisi Murat Şimşek de salgının gözlerden de bulaştığını, buna önlem almak için böyle bir çalışma başlattıklarını belirterek "Ağız ve burnu kapatan maskenin yanında gözü de koruyacak bir maskenin olabileceğini düşündük ve çalışmaya başladık. 3D yazıcıların yardımıyla maske üretimine başladık. Bir yazıcıyla yarım saatte bir ürün çıkarabiliyoruz, bu da aylık 4 bin ürün ediyor. Seri üretim yaparak kentteki ihtiyacı karşılamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA