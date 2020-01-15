Iğdır semalarında uçağın kuyruk izi ilginç görüntüler oluşturdu
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Iğdır semalarında uçağın kuyruk izi ilginç görüntüler oluşturdu

IĞDIR'da daireler çizerek uçan uçağın kuyruk izi, gökyüzünde ilginç görüntüler oluşturdu.

15.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:00
Iğdır semalarında uçağın kuyruk izi ilginç görüntüler oluşturdu

'da daireler çizerek uçan uçağın kuyruk izi, gökyüzünde ilginç görüntüler oluşturdu.

'da bugün saatlerinde bir uçak gökyüzünde daireler çizerek uçtu. Yaklaşık yarım saat süren uçuş sırasında uçağın kuyruk izi, ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Bölge halkı uçak izlerini ilgiyle izledi.Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde de 9 Ocak günü benzer görüntüler yaşanmıştı. 


Kaynak: DHA
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