Iğdır semalarında daireler çizerek uçan uçak şaşırttı
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Iğdır semalarında daireler çizerek uçan uçak şaşırttı

Iğdır semalarında daireler çizerek uçan uçak şaşırttıIĞDIR'da gökyüzünde uçağın daireler çizerek uçması vatandaşları şaşırttı.

15.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:50
Iğdır semalarında daireler çizerek uçan uçak şaşırttı

semalarında daireler çizerek uçan uçak şaşırttı

IĞDIR'da gökyüzünde uçağın daireler çizerek uçması vatandaşları şaşırttı.

Iğdır'da bugün sabah saatlerinde gökyüzünde daireler çizerek uçağın bıraktığı izler ilginç görüntüler oluşturdu. Yaklaşık yarım saat süreyle Iğdır semalarında yaşanan ilginç olayı izleyen vatandaşlar, bir anlam veremedi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde de 9 Ocak günü benzer görüntüler yaşanmıştı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Iğdır semalarında daireler çizerek uçan uçak şaşırttı
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