Iğdır semalarında daireler çizerek uçan uçak şaşırttı
Iğdır semalarında daireler çizerek uçan uçak şaşırttıIĞDIR'da gökyüzünde uçağın daireler çizerek uçması vatandaşları şaşırttı.
Iğdır semalarında daireler çizerek uçan uçak şaşırttı
IĞDIR'da gökyüzünde uçağın daireler çizerek uçması vatandaşları şaşırttı.
Iğdır'da bugün sabah saatlerinde gökyüzünde daireler çizerek uçağın bıraktığı izler ilginç görüntüler oluşturdu. Yaklaşık yarım saat süreyle Iğdır semalarında yaşanan ilginç olayı izleyen vatandaşlar, bir anlam veremedi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde de 9 Ocak günü benzer görüntüler yaşanmıştı.