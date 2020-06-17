Iğdır-Nahçıvan kara yolunda kum fırtınası etkili oldu Iğdır-Nahçıvan kara yolunda meydana gelen kum fırtınası, hayatı olumsuz etkiledi.

Iğdır-Nahçıvan kara yolunda meydana gelen kum fırtınası, hayatı olumsuz etkiledi.

Kara yolunda öğlen saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, bir süre sonra kum fırtınasına dönüştü. Gödekli köyü bölgesinde yaklaşık bir saat süreyle etkili olan fırtına nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Fırtına dolayısıyla vatandaşlar kara yolunda ilerlemekte güçlük yaşadı.

Kaynak: AA