Iğdır-Nahçıvan kara yolunda kum fırtınası etkili oldu
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Iğdır-Nahçıvan kara yolunda kum fırtınası etkili oldu

Iğdır-Nahçıvan kara yolunda meydana gelen kum fırtınası, hayatı olumsuz etkiledi.

Iğdır-Nahçıvan kara yolunda kum fırtınası etkili oldu
17.06.2020 19:55 | Son Güncelleme: 17.06.2020 21:13

Iğdır-Nahçıvan kara yolunda meydana gelen kum fırtınası, hayatı olumsuz etkiledi.

Kara yolunda öğlen saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, bir süre sonra kum fırtınasına dönüştü. Gödekli köyü bölgesinde yaklaşık bir saat süreyle etkili olan fırtına nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Fırtına dolayısıyla vatandaşlar kara yolunda ilerlemekte güçlük yaşadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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