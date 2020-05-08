Iğdır Müftülüğünden "Evde Kalmak Sizden, Sohbet Bizden Projesi"
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Iğdır Müftülüğünden "Evde Kalmak Sizden, Sohbet Bizden Projesi"

Iğdır Müftülüğünden
08.05.2020 12:02 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:02

Iğdır Müftülüğü, "Evde Kalmak Sizden, Sohbet Bizden Projesi"yle internet üzerinden vatandaşları dini sohbetlerle buluşturuyor.

Iğdır Müftülüğü, "Evde Kalmak Sizden, Sohbet Bizden Projesi"yle internet üzerinden vatandaşları dini sohbetlerle buluşturuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ramazanda camilerin kapalı olması nedeniyle İl Müftülüğü, vatandaşları dini sohbetlerle buluşturmak için çalışma yaptı.

Her gün kentteki bir camide dini sohbet veren ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapan İl Müftülüğü, programları internet üzerinden canlı yayınla vatandaşlara ulaştırıyor.

İl Müftüsü Mustafa Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle camilerin kapalı olduğunu anımsattı.

Bu nedenle dini sohbetleri internet üzerinden gerçekleştirdiklerini ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Bir musibetle karşı karşıya kaldığımız bugünlerde 'Cemaat bize gelemiyorsa biz onlara gideriz.' diyerek bu çareyi bulduk. Müslümanların basın yayını çok güzel kullanması lazım. Biz de bu vesileyle evlerinde kalan cemaatimize bu yayınla gidiyoruz. Dolayısıyla biz ümitvar olacağız, imkanları muhakkak değerlendireceğiz.

Cenabıhak bize bu imkanı verdi, biz de ramazan ayı boyunca bu yayını sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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