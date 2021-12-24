ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Iğdır merkeze mevsimin ilk karı yağdı, vatandaşlar fotoğraf çekmek için telefonlarına sarıldı

IĞDIR - Verimli toprakları ve mikroklima özelliğiyle "Doğunun Çukurova'sı" olarak bilinen Iğdır'da merkeze mevsimin ilk karı yağınca vatandaşlar fotoğraf çekmek için telefonlarına sarıldı.

Iğdır merkezde günlerdir süren kuru soğuk hava akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Iğdır'ın yüksek kesimlerine yağan kar bu sefer merkezde etkisini gösterdi. Merkeze kar yağdığını gören vatandaşlar fırsatı kaçırmadı. Telefonunu alan Zübeyde Hanım Bulvarında bulunan Iğdır yazısının önüne gelerek fotoğraf çektirdi. Kimileri ise sevdiğine ve annesine olan sevgilerini arabalarının arka camına "Seni seviyorum, canım anam" yazarak dile getirdi. Birkaç genç ise fotoğraf çektirdikten sonra yağan karda kaymanın keyfini yaşadı. Batman'dan Iğdır'a üniversite okumaya gelen bir genç ise, "Şu an Iğdır'ın tam merkezindeyiz. İlk karın yağması ile birlikte arkadaşlar ile karın tadını çıkarmak için dışarı çıktık. Şu an Iğdır güzel bir yere dönüştü. Iğdır'dan çok memnunuz" dedi.