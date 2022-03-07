Iğdır-Kars kara yolunda yoğun tipi etkili oluyor - Haberler

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Iğdır-Kars kara yolunda yoğun tipi etkili oluyor

AA, Bülent Mavzer - Güncel
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Iğdır-Kars kara yolunda yoğun tipi etkili oluyor

Iğdır-Kars kara yolundaki yüksek kesimli noktalarda etkili olan tipi, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

IĞDIR (AA) - Iğdır- Kars kara yolundaki yüksek kesimli noktalarda etkili olan tipi, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından rüzgarın etkisiyle, Iğdır ile Kars arasındaki kara yolunda tipi oluştu.

Yoğun tipi, yol kenarındaki karları yola taşıyarak kısmen kapanmalara neden oldu.

Görüş mesafesinin düştüğü yolda bazı sürücüler araçlarını güvenli bölgelere çekip bir süre beklerken bazı sürücüler ise güçlükle ilerledi.

AA / Bülent Mavzer - Güncel

Iğdır, Kars, kar, Güncel, Haberler

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