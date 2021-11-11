Yüksek rakımlı köyler beyaza büründü

IĞDIR (AA) - Iğdır'da etkili olan Kar yağışı yüksek rakımlı köyleri beyaza bürüdü.

Kentin güneyindeki yüksek kesimlerde gece başlayan kar, aralıklarla devam etti. Karla kaplanan köylerdeki vatandaşlar hayvanlarını ahırlarda besledi.

Öte yandan kardan kapanan Elmagöl ve Güngörmez köy yollarında İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin çalışma yaptığı belirtildi.

Kar yağışının etkili olduğu Gürpınar köyünde yaşayan Ahmet Öztürk, AA muhabirine, kışın gelişiyle dağ köylerinde yaşayanların birçok zorlukla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Aylar sürecek olan kış için hazırlıklarını önceden yaptıklarını ifade eden Öztürk, "Kar yağdı, hayvanlarımızın hepsi şu an içeride. Bu dakikadan sonra hayvanlarımız 6 ay içerde kalacak, 6 ay zorluğunu çekeceğiz. Bizim yakacağımız belli, odunumuz, kömürümüz yok, tezeklerle ısınıyoruz." diye konuştu.