Iğdır'ın tuz madenindeki terapi merkezini 2 ayda 26 bin kişi ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Iğdır'ın tuz madenindeki terapi merkezini 2 ayda 26 bin kişi ziyaret etti

Iğdır'ın tuz madenindeki terapi merkezini 2 ayda 26 bin kişi ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yeni açılan Tuz Terapi Merkezi'ni iki ayda ilçe nüfusuna denk gelen yaklaşık 26 bin kişi ziyaret etti.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yeni açılan Tuz Terapi Merkezi'ni iki ayda ilçe nüfusuna denk gelen yaklaşık 26 bin kişi ziyaret etti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin tuz ihtiyacının karşılandığı Tuz Dağı'nın, maden mağaralarında çalışma yapılarak iki ay önce sağlık turizmine kazandırıldı.

Valilik öncülüğünde, Iğdır Üniversitesi, İl Özel İdaresi, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Tuzluca Kaymakamlığınca başlatılan süreçte, solunum yolu rahatsızlığı yaşayanlar için altyapı çalışması yapılan mağaralar ışıklandırıldı.

Tuz Terapi Merkezi olarak hizmet vermeye başlayan mağaraların sosyal alan çalışmalarının büyük bölümü de tamamlandı.

Tuzluca Kaymakamı Salih Çiğdem, AA muhabirine, bölgenin kültürel ve coğrafi zenginliğiyle öne çıktığını söyledi.

Açılışı yapılan Tuz Terapi Merkezi'nin yoğun ilgili gördüğünü ve adeta ziyaretçi akınına uğradığını ifade eden Çiğdem, "Tuz Terapi Merkezi, hem sağlık turizmi hem de normal turizm olarak bölgenin markası haline gelecek. Vatandaşlarımızın da yoğun ilgisiyle karşı karşıyayız." dedi.

Yöre ekonomisine de katkı sağlayacak

Ziyaretçi yoğunluğunun kendilerini sevindirdiğini anlatan Çiğdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlçemizin köylerle birlikte toplam nüfusu 26 bin. Mağaramız ziyarete açılalı 2 ay oldu ve toplam ziyaretçi sayımız da neredeyse 26 bin civarında. Bunun ekonomi, turizm ve sağlık anlamında toplu olarak Iğdır'a katkı sağlayacağını umut ediyoruz. Bölgenin gelecekte hem Iğdır hem de bölgemiz için önemli bir turizm merkezi, önemli bir sağlık merkezi haline geleceğini ümit ediyoruz."

Ziyaretçilerden Vedat Bakır da adını duydukları mağaraları ziyaret etmek için Kars'tan geldiklerini aktardı.

Beklediklerinden daha büyük bir merkezle karşılaştıklarını söyleyen Bakır, "Buraya geldiğimizde çok büyük bir yer gördük. İçi geniş, büyük ve ışıklandırmaları harika. Ürgüp küçük bir mağara ama reklamı iyi yapılıyor, burası onun kat kat üzerinde bir yer. Reklamı yapıldığı taktirde birçok turizm merkezinden daha iyi bir yer olacak." diye konuştu.

Iğdır'ın tuz madenindeki terapi merkezini 2 ayda 26 bin kişi ziyaret etti
Iğdır'ın tuz madenindeki terapi merkezini 2 ayda 26 bin kişi ziyaret etti
Iğdır'ın tuz madenindeki terapi merkezini 2 ayda 26 bin kişi ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

Kastamonu'daki sel felaketinde 62 kayıp aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı
Kastamonu'daki sel felaketinde 62 kayıp aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı
Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi
Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Süleyman Soylu Bülent Tüfenkci Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Hande Yener Berdan Mardini
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Iğdır'ın tuz madenindeki terapi merkezini 2 ayda 26 bin kişi ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.08.2021 12:24:37. #1.13#

title