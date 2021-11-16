Iğdır'ın Kurtuluşunda Mücadele Eden Kahramanların Aile Bireylerine Plaket Takdim Edildi - Haberler
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Iğdır'ın Kurtuluşunda Mücadele Eden Kahramanların Aile Bireylerine Plaket Takdim Edildi

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Iğdır'ın Kurtuluşunda Mücadele Eden Kahramanların Aile Bireylerine Plaket Takdim Edildi

Iğdır'ın Kurtuluşunda Mücadele Eden Kahramanların Aile Bireylerine Plaket Takdim Edildi Iğdır'ın 14 Kasım 1920'de düşman işgalinden kurtuluşunda fedakarane mücadele gösteren kahramanların aile bireylerine Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen programla plaket takdim edildi.

IĞDIR (Habermetre) - Iğdır'ın Kurtuluşunda Mücadele Eden Kahramanların Aile Bireylerine Plaket Takdim Edildi Iğdır'ın 14 Kasım 1920'de düşman işgalinden kurtuluşunda fedakarane mücadele gösteren kahramanların aile bireylerine Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen programla plaket takdim edildi.

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