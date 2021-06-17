Iğdır'ın kayısı kolonyası yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi görüyor

Iğdır'ın kayısı kolonyası yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi görüyor Korona virüs salgını döneminde Eczacı Ümit Eren'in Iğdır'ın sembolü olan kayısı meyvesinden yaptığı kolonyaya talep her geçen gün artıyor.

Iğdır'ın kayısı kolonyası yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi görüyor

IĞDIR - Korona virüs salgını döneminde Eczacı Ümit Eren'in Iğdır'ın sembolü olan kayısı meyvesinden yaptığı kolonyaya talep her geçen gün artıyor.

Covid-19 salgınının baş göstermesiyle birlikte çok sayıda sahte kolonya ve dezenfektan üretiminin yapıldığını gören Sağlık Bakanlığı, eczacılara kolonya ve dezenfektan üretmeleri için imkan tanıdı. Iğdırlı Eczacı Ümit Eren ise bu durumu fırsat bilerek harekete geçti ve kayısı meyvesinden kolonya ve dezenfektan üretti. Kayısı kolonyası hem yurt içinden hem de yurt dışından çok fazla talep görmeye başlayınca Eczacı Ümit Eren, pandemi sürecinin bitmesiyle birlikte kayısı kolonyasının daha iyi tanıtılabilmesi için yurt içinde düzenlenecek fuarlara katılmayı planladığını söyledi.

'Iğdır'a özgü bir ürünün üretilmesi insanların da hoşuna gitti'

Ürettikleri kayısı kolonyasının tamamen eczacı üretimi olan güzel bir ürün olduğunu belirten Eczacı Ümit Eren, "Pandeminin ilk çıktığı dönemde Sağlık Bakanlığı piyasada fahiş fiyata satılan dezenfektan ve kolonyaları görünce eczacılara dezenfektan ve kolonya üretme hakkı verdi. Bende görev bilincimle ilk olarak dezenfektan ürettim sonra bunu geliştirerek değişik esanslarla kolonya üretmeye başladım. Akabinde Iğdır'ın meyvesi ve coğrafi işareti olan kayısı kolonyasını ürettim. Birden bire çok tutuldu. Halkın da hoşuna gitti. Iğdır'a özgü bir ürünün üretilmesi insanların da hoşuna gitti. Güzel tepkiler alınca şirketleştik. Tüm yasal izinlerimizi alarak üretimine geçtik. İmalathanemizde bizimle beraber çalışan 2 eczacı arkadaşımız daha var. Tamamen eczacı üretimi olan güzel bir ürün ortaya çıkarmış olduk" dedi.

'Yurt içindeki fuarlarda kendimizi göstermek istiyoruz'

Kayısı kolonyasından sonra ürün çeşitliliği için de farklı çalışmalar yaptıklarına vurgu yapan Eren, "Özellikle yurt dışından çok talepler aldık. Belçika ve Almanya'ya ihracatını yaptık Azerbaycan'dan talep var. Bunların dışında yurt içinde de oldukça fazla talep var. Özellikle başka şehirde yaşayan Iğdırlı veya Iğdır'ı seven vatandaşların çok dikkatini çekti. Güzel tepkiler aldık. Güzel gidiyor şimdilik. Kayısı kolonyasından güzel tepkiler alınca kendi imalathanemizde başka çeşitlerde kolonyalar üretmeye başladık. Kendi bünyemizde olan 3 tane farklı kokudan 4 tane marka daha ürettik. Elbette bizim lokomotifimiz kayısı kolonyamız onun dışında lavanta kolonyası, adına festivaller düzenlenen Japon kirazı dediğimiz Sakura kolonyası ve limon kolonyasıyla beraber 4 koku için çalışıyoruz. 4 kokuda birbirinden güzel ve ilgi gören kokular. Şu anki imalathanemizin kapasitesi 43 bin litre. 43 bin litre ile çalışabiliyoruz. Yurt içindeki fuarlarda kendimizi göstermek istiyoruz ama bunun olması için öncelikle pandemi sürecinin bitmesini bekliyoruz." İfadelerini kullandı.

'Eşimize ve dostumuza kayısı kolonyasını tavsiye ettik'

Kayısı kolonyasının emin eller tarafından üretildiği için güvenilir olduğunu dile getiren vatandaşlardan Yusuf Yatkın ise şu şekilde konuştu:

"Korona virüs salgınının başlamasıyla birlikte birçok sahte dezenfektan üretilmeye başlandı. Yılların eczacısı olan Ümit beyin Iğdır'a özgü olan kayısı kolonyasını üretmesiyle birlikte biz de kullanmaya başladık. Eşimize ve dostumuza kayısı kolonyasını tavsiye ettik. Çok sağlıklı ve güvenilir bir ürün olduğu için bu kolonyayı tercih ediyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün