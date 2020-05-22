Iğdır'ın Karakoyunlu Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Bayramali Ballı, kalp krizi geçirdi.

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Bayramali Ballı, kalp krizi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Karakoyunlu'nun MHP'li Belediye Başkanı Bayramali Ballı, dün gece saatlerinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ballı, Iğdır'da anjiyo ünitesi olmadığı için anjiyo ünitesinin bulunduğu en yakın il olan Kars'a sevk edildi.

Kars'ta anjiyo olan Belediye Başkanı Bayramali Ballı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA