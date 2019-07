Iğdır'ın domatesi Doğu ve Güneydoğu'nun sofralarında yer alıyor

Iğdır'da her yıl üretilen yaklaşık 20 bin ton domates, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerde satışa sunuluyor.

Sahip olduğu mikroklima iklimi ve coğrafi şartları nedeniyle birçok ürünün yetiştirilmesine olanak sağlayan Iğdır'da diğer sebze ve meyve türlerinin yanı sıra yoğun şekilde domates de üretiliyor.

Kent merkezi ve ilçelerdeki on binlerce dönüm tarlalarda ekilen domatesler Türkiye'nin birçok şehrinin yanı sıra özellikle doğu illerinden talep görüyor.

Kendine özgür aromasıyla dikkati çeken Iğdır domatesi, başta Ağrı, Kars, Ardahan, Erzurum ve Van olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bir çok ilin ihtiyacını karşılıyor.

Iğdır Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iğdır'da her geçen gün domates üretiminin arttığını söyledi.

Kentin içinde bulunduğu ovanın oldukça verimli topraklara sahip olduğunu belirten Yolcu, "İlimiz çok verimli topraklara sahip, mayıs ayından başlayarak sonbahara kadar değişik ürünlerin hasatlarını yapıyoruz. Şu anda ise domates tarlalarında hasat yapılıyor. Ürünlerin üretilmesi konusunda Iğdır'da hiçbir sorun yok, pazar sorununu da aşarak üreticilerimizin daha fazla gelir elde etmesini sağlamaya çalışacağız." dedi.

"Iğdır'da üretilen her ürüne yoğun talep var"

Iğdır'da üretilen birçok ürün gibi domatesin de bölgenin ihtiyacını karşıladığını aktaran Yolcu, şunları kaydetti:

"Bu yıl içerisinde yaklaşık 20 bin ton domates rekoltesi hedefimiz var. Iğdır'da üretilen her ürüne yoğun talep var. Çevremizdeki iller, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birçok noktaya ürünlerimiz gidiyor. Bu bölgeler yaz aylarında Iğdır'ın sebze ve meyvesini tüketiyor"

Üreticilerden Taner Güneş ise "Iğdır'da üretilen bütün ürünler daha lezzetli, daha kokulu olur. Ürettiğimiz domatesi çevre illerden, bölgeden gelen siparişe göre topluyoruz. Şu anda mağdur olmadık, üretim güzel, güzel de para kazandık. Ürünümüz hastalıklara yakalanmadığı gibi kazanç da sağladı. Ürün para etmese dahi sürümden dolayı kazanıyoruz." diye konuştu.

