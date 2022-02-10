Iğdır'ın bazı köylerinde eğitime yarın ara verildi - Haberler
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Iğdır'ın bazı köylerinde eğitime yarın ara verildi

AA, Hüseyin Yıldız - Güncel
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Iğdır'ın bazı köylerinde eğitime yarın ara verildi

Iğdır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı okullar, yarın tatil edildi.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı okullar, yarın tatil edildi.

Bölgede etkili olan kar yağışı yüksek kesimli bölgelerde etkisini arttırdı.

Kar yağışı nedeniyle Göktaş, Aşağı Çıyrıklı, Yukarı Çıyrıklı, Yeniköy, Helimcan, Pirli, Sürmeli, Halıkışlak, Abbasgöl, Doğanyurt, Gülahmet ve Kızılkelefe köylerinde yarın eğitim yapılmayacak.

Öte yandan kar yağışının olduğu yüksek kesimlerde yoğun fırtına ve tipi etkili oluyor.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

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