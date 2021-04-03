Iğdır İl Tarım Müdürlüğünden işletmelere ziyaret
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Iğdır İl Tarım Müdürlüğünden işletmelere ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Iğdır İl Tarım Müdürlüğünden işletmelere ziyaret

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Hayvan Sağlığı ekipleri tarafından yapılan aşı ve küpeleme çalışmalarını yerinde görmek, incelemek için işletmeleri ziyaret etti.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Hayvan Sağlığı ekipleri tarafından yapılan aşı ve küpeleme çalışmalarını yerinde görmek, incelemek için işletmeleri ziyaret etti.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Iğdır'da işletmelere ziyaretlerini devam ettiriyor. Ekipler Iğdır Akyumak ve Evci köylerinde işletmeciler ile bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi. Ekipler ayrıca işletmeleri hibeler konusunda bilgilendirdi. Ekipler, "İhtiyaç duyduğunuz ne varsa Bakanlığımızın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamına giriyorsa projenizi, müracaatınızı yaparak yüzde 50 hibe destekli gerçekleştirebilirsiniz" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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