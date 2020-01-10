Iğdır İl Sağlık Müdürü görevden alındı
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Iğdır İl Sağlık Müdürü görevden alındı

Iğdır İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Op. Dr. Nevruz Erez görevden alındı.

10.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:27
Iğdır İl Sağlık Müdürü görevden alındı

İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Op. Dr. Nevruz Erez görevden alındı.


Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 aydır görevini yürüten Op. Dr. Nevruz Erez görevinden alındı. Op. Dr. Nevruz Erez'in yerine ise Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Caner Tazegün getirildi. Op. Dr. Nevruz Erez'in görevden alınması ile ilgili bir açıklama yapılmadı. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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