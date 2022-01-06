Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Rektör Alma'yı Ziyaret Etti

IĞDIR (Bültenler) - Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'yı ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Üniversitemizin en önemli paydaşlarından biri olduğunu ifade eden Rektör Alma, " Iğdır Üniversitesi olarak tüm paydaşlarımızla birlikte bölgemizin kalkınmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz öğrencilerimizi donanımlı bireyler haline getirmek için gayret gösteriyoruz. Bu düşüncelerle yakın ilgileri dolayısıyla Iğdır İl Milli Eğitim Müdürümüz Servet Canlı'ya teşekkür ediyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ise Rektör Alma'ya teşekkür ederek Iğdır'ın eğitim başarılarını arttırmak için ortak projelerde buluşmaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

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