Son dakika gündem: İl Jandarma Komutanı Özdurhan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
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Son dakika gündem: İl Jandarma Komutanı Özdurhan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

17.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:12

Gelen son dakika haberlerine göre Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı.

Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı.

Albay Özdurhan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek eserler hakkında bilgi aldı.

Haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafına oy veren Özdurhan, spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol", yaşam kategorisinde ise Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batımı" karelerini seçti.

Özdurhan, emeği geçen tüm Anadolu Ajansı personelini tebrik etti.

Son dakika gündem: İl Jandarma Komutanı Özdurhan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika gündem: İl Jandarma Komutanı Özdurhan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika gündem: İl Jandarma Komutanı Özdurhan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika gündem: İl Jandarma Komutanı Özdurhan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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