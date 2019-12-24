Iğdır İl Jandarma Komutanı Özdurhan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Iğdır İl Jandarma Komutanı Özdurhan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Iğdır İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

24.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:10
Iğdır İl Jandarma Komutanı Özdurhan, AA'nın

İl Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

Özdurhan, yarışma hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

kategorisinde Hakan Burak Altınöz'ün çektiği "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafına oy veren Özdurhan, yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını seçti.

Kaynak: AA
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