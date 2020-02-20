Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Özdurhan, güvenlik korucularıyla bira araya geldi
Iğdır İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Iğdır'da görev yapan güvenlik korucularıyla bir araya geldi.
Iğdır İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Iğdır'da görev yapan güvenlik korucularıyla bir araya geldi.
Iğdır Güvenlik Korucuları Derneğini ziyaret eden Özdurhan, dernek başkanı Mehmet Abiş ve köy korucularıyla görüştü.
Albay Özdurhan, korucuların sorunlarını dinleyip faaliyetleri ve görev alanları hakkında Abiş'ten bilgi aldı.
Köy korucularıyla teker teker görüşüp sohbet eden Özdurhan, ziyaret sonunda Abiş'e plaket verdi.