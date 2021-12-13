Iğdır İl Emniyet Müdürü Yonca "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Iğdır İl Emniyet Müdürü Yonca "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Iğdır İl Emniyet Müdürü Yonca
AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Iğdır İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

IĞDIR (AA) - Iğdır İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Yonca, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde beğendiği fotoğraflara oy verdi.

Yonca, haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafına oy verdi.

Yonca, AA çalışanlarının çok önemli işlere imza attıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Iğdır İl Emniyet Müdürü Yonca Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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