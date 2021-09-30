Iğdır İl Emniyet Müdürü Yonca'dan üniversite öğrencilerine ziyaret - Haberler
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Iğdır İl Emniyet Müdürü Yonca'dan üniversite öğrencilerine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Iğdır İl Emniyet Müdürü Yonca'dan üniversite öğrencilerine ziyaret

Iğdır İl Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca, Iğdır Üniversitesi öğrencilerini ziyaret ederek öğrencilerle sohbet edip sorunlarını dinledi.

IĞDIR (İHA) - Iğdır İl Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca, Iğdır Üniversitesi öğrencilerini ziyaret ederek öğrencilerle sohbet edip sorunlarını dinledi.

İlk ve orta dereceli eğitim kurumlarında, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim dönemi ile birlikte, öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerinde denetim ve kontrollerini devam ettiren Iğdır İl Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca, yeni eğitim ve öğretim dönemine başlayan Iğdır üniversite öğrencilerini de ziyaret ederek onlarla sıcak bir ortamda sohbet edip sorunlarını dinledi. Iğdır İl Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca ve görevli personeller, Üniversite kampüs girişinde kurulan stantta öğrencileri, 'Hoş geldiniz' diyerek karşıladıktan sonra sıcak ve samimi sohbetlerde bulunup başarılar diledi.

Öğrenciler ile sohbet eden İl Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca, " 2021/2022 Eğitim ve Öğretim yılının huzurlu ve güvenli bir ortamda yapılması, üniversite öğrencilerimizin hayat yolunda emin ve güvenilir adımlarla yürümelerini sağlamak için çalışıyoruz. Polislerimiz sizlere her alanda yardımcı olmak için vardır. Arkadaş seçimi önemli sizi yanlış işlere yönlendirmeye çalışan kişiler olabilir. Çok dikkatli olun, aileniz sizleri okumanız için göndermiştir. Aileniz ve vatanımız sizlerden çok şey bekliyor. Derslerinizle ilgilenin, araştırın buluşlar yapın kendinizi yetiştirin, kapım herkese açıktır" şeklinde konuştu.

Öğrencilerle yaptığı sohbetle ilgili konuşan Müdür Yonca,"Iğdır Üniversitesi'nde öğrenci kardeşlerimizle bir araya gelip sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Onlar bize ailelerinin ve milletimizin emaneti. Devletimiz her zaman onlarla beraber, onlar için varız" dedi - IĞDIR

Iğdır İl Emniyet Müdürü Yonca'dan üniversite öğrencilerine ziyaret

Iğdır İl Emniyet Müdürü Yonca'dan üniversite öğrencilerine ziyaret

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Haber: Iğdır İl Emniyet Müdürü Yonca'dan üniversite öğrencilerine ziyaret - Haberler
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