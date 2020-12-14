İki gündür haber alınamayan kişi için ekipler seferber oldu
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İki gündür haber alınamayan kişi için ekipler seferber oldu

14.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:45

Iğdır'da iki gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Iğdır'da iki gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Yaycı köyü yakınlarında bir araç bulan jandarma, yapılan sorgulamada aracın Taşlıca köyünde yaşayan İbrahim Cantemur'a (50) ait olduğunu tespit etti.

Cantemur'un evine gidip ailesinden bilgi alan jandarma, Cantemur'un 12 Aralık Cumartesi gününden beri kayıp olduğu bilgisini aldı.

Jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü personeli ile AFAD gönüllülerinden oluşan ekip, Cantemur'un bulunması için arama çalışması başlattı.

Cantemur'un telefonunun en son sinyal aldığı baz istasyonu çevresinde yoğunlaştırılan arama çalışmasına, dedektör köpekler de katılıyor.

İki gündür haber alınamayan kişi için ekipler seferber oldu
İki gündür haber alınamayan kişi için ekipler seferber oldu
İki gündür haber alınamayan kişi için ekipler seferber oldu
İki gündür haber alınamayan kişi için ekipler seferber oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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