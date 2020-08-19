Iğdır İçme Suyu Arıtma Tesisinde sona gelindi
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Iğdır İçme Suyu Arıtma Tesisinde sona gelindi

Iğdır'a içilebilir düzeyde sağlıklı içme suyu verilebilmesi için yapılan "İçme Suyu Arıtma Tesisi"nde sona gelindi.

Iğdır İçme Suyu Arıtma Tesisinde sona gelindi
19.08.2020 10:00 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:04

Iğdır'a içilebilir düzeyde sağlıklı içme suyu verilebilmesi için yapılan "İçme Suyu Arıtma Tesisi"nde sona gelindi.

Iğdır'a sağlıklı su vermek için Devlet Su İşleri tarafından yapımı tamamlanan su arıtma tesisinin son eksikliklerinin giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Iğdır Çevre Hizmetleri Birliğine devredilmesi planlanan tesisin işletmeye alınabilmesi için Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresinden gelen bir teknik heyet tesisi gezdi. Iğdır Valisi/ Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim heyet ile birlikte tesisi gezdi. Tuzlucaya bağlı Küçükkaya Köyü mevkisinde bulunan "Iğdır İçme Suyu Arıtma Tesisi"nde incelemelerde bulunan Vali/ Belediye Başkan V. Sarıibrahim, tesisin bir an önce işletmeye alınarak gerekli çalışmalara başlanılacağını ifade etti. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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