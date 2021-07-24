Iğdır'ı Nahçıvan, Ağrı ve Kars ile bağlayan kara yollarındaki trafik helikopterle denetlendi
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Iğdır'ı Nahçıvan, Ağrı ve Kars ile bağlayan kara yollarındaki trafik helikopterle denetlendi

Iğdır'ı Nahçıvan, Ağrı ve Kars ile bağlayan kara yollarındaki trafik helikopterle denetlendi
Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer - Haberler | Güncel

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kurban Bayramı sonrası helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kurban Bayramı sonrası helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Trafik kazalarının önlenmesi, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu seyahat etmesinin sağlanması ve bayram nedeniyle kara yollarında alınan tedbirlerin incelenmesi amacıyla jandarma trafik ekipleri, helikopter ile Iğdır-Nahçıvan, Iğdır-Ağrı, Iğdır-Kars kara yolunu denetledi.

Vali Vekili Yusuf Cankatar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Özdurhan ve İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca'nın katıldığı denetimde, ana arterlerdeki trafik yoğunluğu ve kontrol noktalarındaki çalışmalar incelendi.

Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri havadan tespit ederek uygulama noktalarına bildirdi. Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.

Helikopterle denetimin ardından Suveren Jandarma Yol Kontrol Noktası'nda sürücüler ve vatandaşlarla bayramlaşan Cankatar, sürücüleri trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı.

Öte yandan, yol kontrol noktasında bekleyen sağlık ekipleri de isteyen vatandaşlara Kovid-19 aşılarını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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Iğdır'ı Nahçıvan, Ağrı ve Kars ile bağlayan kara yollarındaki trafik helikopterle denetlendi - Haberler
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