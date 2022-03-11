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Iğdır hayvan pazarında sopalar konuştu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Iğdır hayvan pazarında sopalar konuştu

Iğdır Söğütlü Mahallesinde bulunan hayvan pazarında çıkan kavgada sopalar konuştu.

IĞDIR (İHA) - Iğdır Söğütlü Mahallesinde bulunan hayvan pazarında çıkan kavgada sopalar konuştu.

Kavga, sabah saatlerinde Söğütlü Mahallesinde bulunan hayvan pazarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan iki grup hayvan pazarında tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada iki grup birbirlerine sopalar ile saldırmaya başladı. Sopaların konuştuğu kavgayı vatandaşlar araya girerek ayırdı. Kavga esnasında taraflar 'vurun vurun' diye bağırdılar. - IĞDIR

Iğdır hayvan pazarında sopalar konuştu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

kavga, Iğdır, 3. Sayfa, Haberler

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