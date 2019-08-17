Iğdır Havalimanı yolcu trafiği

17.08.2019 12:10

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı 2019 yılı Temmuz ayı hizmet verilen yolcu sayısını açıklandı.

Havalimanı'nda 2019 yılı Temmuz ayı hizmet verilen yolcu sayısı 23 bin 191, uçak trafiği 166, yük trafiği kargo, posta, bagaj ise 266 ton olduğu açıklandı.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı 2019 yılı Temmuz ayı sonu itibarı ile 7 aylık hizmet verilen yolcu sayısı 158 bin 247, uçak trafiği bin 214, yük trafiği kargo, posta, bagaj ise bin 622 ton olarak gerçekleşti. - IĞDIR

Kaynak: İHA