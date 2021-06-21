Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

19/20 Haziran tarihlerinde Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Gençler Avrupa Kupasında ilimizi ve ülkemizi temsilen Iğdır'ın gururu Mili judocumuz Özlem YILDIZ katıldı.

19/20 Haziran tarihlerinde Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Gençler Avrupa Kupasında ilimizi ve ülkemizi temsilen Iğdır'ın gururu Mili judocumuz Özlem YILDIZ katıldı. Saraybosna'da yapılan Gençler Avrupa Judo Kupası'nda Iğdırlı judocularımızdan Özlem yıldız rakiplerini yenerek şampiyon olmaya hak kazanmıştır. Bizlere bu gurur yaşatıp ve Al bayrağımızı dalgalandırdığı için sporcumuzu tebrik eder başarıların devamını dileriz.

Kaynak: Habermetre