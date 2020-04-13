Iğdır gece ve gündüz havadan görüntülendi
Iğdır'ın gece ve gündüz drone görüntüleri IĞDIR - Iğdır'da Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan çağrılara vatandaşlar uyuyor.
13.04.2020 13:25 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:28
Iğdır'ın gece ve gündüz drone görüntüleri IĞDIR - Iğdır'da Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan çağrılara vatandaşlar uyuyor. Kent merkezinde trafiğin yoğun olduğu Zübeyde Hanım Bulvarı, Atatürk ve Tansu Çiller caddeleri boş kaldı.
Kaynak: AA