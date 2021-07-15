Iğdır Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca göreve başladı
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Iğdır Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca göreve başladı

Iğdır Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca göreve başladı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Iğdır İl Emniyet Müdürü olarak atanan Oğuzhan Yonca, görevine başladı.

Iğdır İl Emniyet Müdürü olarak atanan Oğuzhan Yonca, görevine başladı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktayken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Iğdır'a atanan Yonca, kente geldi.

Yonca, İl Emniyet Müdürlüğü önünde müdür yardımcıları ve personeller tarafından çiçekle karşılandı.

Bir süre personelle sohbet eden Yonca, makamına geçerek İl Emniyet Müdürlüğü görevinden merkeze atanan Hüseyin Göllüce'ye plaket takdim etti.

Yonca, Göllüce'yi uğurladıktan sonra makamına geçerek görevine başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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