Iğdır Emniyet Müdürü Göllüce, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haberler » Güncel » Iğdır Emniyet Müdürü Göllüce, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber

Iğdır Emniyet Müdürü Göllüce, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

11.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:06
Iğdır Emniyet Müdürü Göllüce, AA'nın

İl Emniyet Müdürü Hüseyin , Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

Göllüce, oylamaya sunulan ve AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ile dışında çektiği, "", "yaşam" ve "" kategorilerindeki fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Fotoğrafları tek tek inceleyen Göllüce, kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" ve Burak Akay'ın "Çanakkale'de orman yangını" fotoğraflarına oy verdi.

Yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve barış kıtası", Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğraflarına oy kullanan Göllüce, kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni", Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğraflarını seçti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler