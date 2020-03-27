IĞDIR Eczanede koronavirüse karşı brandalı önlem
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Atatürk Caddesi, Güncel

IĞDIR Eczanede koronavirüse karşı brandalı önlem

Eczanede koronavirüse karşı brandalı önlemIĞDIR'da bir eczane, koronavirüse karşı tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf branda ile ayırdı.

27.03.2020 08:33 | Son Güncelleme: 27.03.2020 08:34
IĞDIR Eczanede koronavirüse karşı brandalı önlem

Eczanede koronavirüse karşı brandalı önlem

IĞDIR'da bir eczane, koronavirüse karşı tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf branda ile ayırdı. Ayrıca 'Diğer hastalarla ve banko ile aranızda 1 metre mesafe bırakınız' afişi asılarak zemine bantla birer metre arayla mesafe kondu.

Merkeze bağlı Atatürk Caddesi üzerinde bir eczane çalışanları, kendilerini ve müşterilerini korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf branda ile ayırdı. Maske ve eldiven takarak mesailerine devam eden çalışanlar, müşteriler ile ilaç ve para alışverişini de brandada açtıkları boşluktan yapıyor. Ayrıca 'Diğer hastalarla ve banko ile aranızda 1 metre mesafe bırakınız' afişi asılarak zemine bantla birer metre arayla mesafe kondu. Kovid-19 salgını nedeniyle bu şekilde önlem aldıklarını söyleyen Eczacı Zehra Çınkıl, "Kovid-19 hem ülkemizi hem de dünyayı tehdit eden bir virüs. Hem çalışanlarım hem kendim günde yaklaşık 100 hastayla temas halinde oluyoruz. Bu ciddi anlamda bir risk oluşturuyor. Fakat biz sağlıkçıyız, ne olursa olsun hizmete devam etmemiz gerekiyor. Hem hastalarımız hem kendimiz için önlem alalım dedik. Biz de hastalarımıza bulaştırabililiriz. Bizden de hastalarımıza virüsün geçmemesi için en iyi önlemin bu olduğunu düşündük. Umarım bu süreçte kimse zorlanmaz ve sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatır" diye konuştu.

IĞDIR Eczanede koronavirüse karşı brandalı önlem

Kaynak: DHA

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IĞDIR Eczanede koronavirüse karşı brandalı önlem

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