Iğdır'dan kayısı ihracatı başladı
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Iğdır'dan kayısı ihracatı başladı

Iğdır'dan kayısı ihracatı başladı
Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'de kayısı hasadının ilk yapıldığı Iğdır'da ihracatdönemi de başladı.

TÜRKİYE'de kayısı hasadının ilk yapıldığı Iğdır'da ihracat

dönemi de başladı. Bahçelerden kasalarla toplanan sofralık kayısı, TIR'lara yüklenip Samsun Limanı'ndan Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan'a ihraç ediliyor.

Mikroklima özelliğiyle birçok ürün yetiştiği Iğdır'da geçen hafta başlayan kayısı hasadı hızla devam ederken, bir taraftan da yurt içi ve yurt dışı pazarlamaları da sürüyor. Bahçelerdeki 300 bine yakın ağaçtan 40 bin ton ürün elde edilmesi beklenen Iğdır'da, üretici hareketli günler yaşıyor. Bahçelerden toplanıp kasalara doldurulan sofralık kayısı, iç piyasada İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Erzurum gibi büyükşehirlerin yanı sıra komşu illere gönderiliyor. Hasat sezonunun başlamasıyla, kente gelen firmalar başta Rusya olmak üzere bölge ülkeleri Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan'a ihracat için çalışmalarını sürdürüyor.'BU SENE KAYISI AZ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÜRETİMİ ETKİLEDİ'Iğdır'da hem kayısı üretip hem de ihracatını yapan Erdal Savaş, "Iğdır'da hem üretici hem de satıcıyız. Iğdır kayısısının aroması güzeldir. Iğdır'da bu sene ihracatçı çok, 20 firma var. Iğdır'ın adı yeni duyulmaya başladı. İhracatçı gelip ürün alıp Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna'ya satış yapıyor. Bu sene kayısı az, iklim değişikliği kayısı üretimini etkiledi" diye konuştu.Dış ticaret yapan firma sahibi Ekrem Ayyıldız ise, "Yıllardır Iğdır'dan yurt dışına ihracat yapıyorum. Özellikle ihracatı Rusya'ya yapıyoruz. Samsun Limanı'ndan gönderiyoruz. Iğdır kayısısının tek rakibi Ermenistan'da yetişen aynı kayısıdır ama biz onlardan avantajlıyız. Çünkü kaliteli ambalaj yapıp gönderiyoruz" dedi.

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Şimşek, Türkiye'de ilk kayısı hasadının Iğdır'da yapıldığını bildirdi. 300 bin civarında kayısı ağacından yılda 40 bin ton üretim beklendiğini belirten Şimşek, "Çiftçi geçimini bundan sağlıyor. Kayısının ekonomiye katkısı çoktur. Geliriyle çiftçi borcunu ödüyor, çocuğunu evlendiriyor. Iğdır ekonomisine katkısı büyüktür" dedi.


Iğdır'dan kayısı ihracatı başladı
Iğdır'dan kayısı ihracatı başladı
Iğdır'dan kayısı ihracatı başladı
Iğdır'dan kayısı ihracatı başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın

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