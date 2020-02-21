Iğdır'dan depremzedeler için yardım malzemesi gönderildi

21.02.2020 17:54 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:07

Iğdır Valiliği organizasyonuyla toplanan 1 tır yardım malzemesi, Elazığ'daki depremzedelere gönderildi.

Vali Enver Ünlü, valilik binası önünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, yardım kampanyası ile milletin, millet olma gereği olan dayanışma ruhunu gösterdiğini söyledi.

"Iğdır Elazığ için birlikte" sloganıyla düzenlenen kampanyaya gösterilen ilgiye değinen Ünlü, "Bu tır aziz Iğdırlıların hayırseverliğiyle, dayanışmasıyla, hassasiyetiyle doldu. Bütün herkes gece gündüz demeden çalışarak, bu aziz günde bu tırın hazır olması için el ele verdiler. Bu millet olmanın gereğidir." ifadesini kullandı.

Depremde hayatını kaybedenler için okunan duanın ardından yardım tırı Elazığ'a uğurlandı.

Kaynak: AA