Iğdır'daki yer yer karla kaplı Gökkuşağı Tepeleri renk paletini andırıyor

TUZLUCA, IĞDIR (AA) - Iğdır'da bulunan Gökkuşağı Tepeleri, yer yer karla kaplı görüntüsüyle adeta renk paletini andırıyor.

Tuzluca ilçesinin batısındaki tepeler, kırmızı, kahverengi, boz ve sarı tonlarının yer aldığı görüntüsüyle ilgi çekiyor.

Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışının ardından Gökkuşağı Tepeleri, yer yer beyaz örtüye bürününce ortaya renkli görüntüler çıktı.

Rengarenk topraklarıyla bilinen tepeler, kar beyazının da birleşmesiyle adeta renk paletini andırdı.

Türkiye'nin Ermenistan, Nahçıvan ile İran sınırında bulunması ve doğal yapısı dolayısıyla yoğun ilgi gören tepeler, görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor.