Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

05.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:04
Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentte "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan aranan 6 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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