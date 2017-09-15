Iğdır'daki Tefecilik Operasyonu

Iğdır'da iki gün önce düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı.



Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, tefecilik, faizcilik ve nitelikli yağmayla birçok kişiden haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye çıkarıldı.



Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakıldı.



Yüksek faizle borç verdikleri kişilerden senet ve kıymetli evrak aldıkları, ödeme güçlüğü çekenlerden tehdit ve yağma yoluyla tahsilat yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.