Iğdır'daki minik öğrenciler Kızılay Haftası'nı kutladı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da "Kızılay Haftası" dolayısıyla İnönü İlkokulu öğrencileri etkinlik düzenledi.

İnönü İlkokulu öğrencileri, Kızılay Haftası kapsamında velileriyle okul bahçesinde, üzerlerinde yaptıkları karton önlükleri giyerek gösteri yaptı.

Okulun bahçesinde çadır kuran öğrenciler, şiirler okuyup temsili yemek dağıtımı yaptı

Öğretmenlerden Semiha Püsküllü, AA muhabirine, Kızılay Haftası kapsamında farkındalık yaratmak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerin yaşayarak ve yaparak öğrendiğini daha çok kavradığına dikkati çeken Püsküllü, "Bu kapsamda velilerimizin de desteğini alarak böyle bir etkinlik düzenledik. Okulun bahçesinde bir çadır kurduk, stantlar kurarak farkındalık yarattık. Çok güzel bir etkinlik oldu, bütün okul etkinliğe dahil oldu. Velilerimize de öğrencilerimize de çok teşekkür ederim." dedi.

Öğrencilerden Fatma Nur Altay da "Kızılay fakirlere yardım eder, yangınlarda, depremlerde bizlere yardımcı olur. Bu nedenle Kızılay Haftası etkinliği yaparak haftayı kutladık." ifadelerini kullandı.

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