Iğdır'daki kaçakçılık operasyonlarında 8 kişi tutuklandı - Haberler
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Iğdır'daki kaçakçılık operasyonlarında 8 kişi tutuklandı

AA, Hüseyin Yıldız - Güncel
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Iğdır'daki kaçakçılık operasyonlarında 8 kişi tutuklandı

Iğdır'da kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yapılan 15 günlük çalışmada 49 kişi hakkında işlem yapıldı.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonlarda kaçak 250 şişe parfüm, 39 litre etil alkol, 39 kilogram çay, 74 bin 200 makaron, 6 bin 368 paket sigara, 9 şişe kaçak içki, 17,8 kilogram nargile tütünü ve bir tabanca ele geçirildi.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Iğdır, Güncel, Haberler

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